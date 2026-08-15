Un destino crudele ha atteso Roberta Celli, insegnante di 56, morta nel crollo del balcone della sua casa di Livorno.

La donna purtroppo proprio in quel momento si trovava appunto sul balcone quando è precipitata insieme ad un cumulo di macerie. La signora di trovava al terzo piano e nel crollo il balcone ha distrutto anche il terrazzo sottostante.

Scioccati i vicini della donna, che hanno sentito un boato fortissimo.

La 56enne è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza al pronto soccorso ma è morta dopo circa un’ora per le gravissime lesioni riportate. Lascia il marito e due figli.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e i balconi sono inagibili. Si indaga per capire le origini del crollo e se ci fossero eventuali problematiche strutturali.