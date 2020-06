Giornata internazionale del donatore di sangue, il Comune di San Gavino si tinge di rosso

Si tinge di rosso il municipio di San Gavino Monreale perché “rosso è il colore del sangue, dell’amore e della vita”. Si celebra così la Giornata Internazionale del Donatore di Sangue, il 14 giugno, un’iniziativa dell’OMS, nata nel 2004, per ricordare quanto sia importante il ruolo dei donatori di sangue che consentono con il loro gesto di curare milioni di pazienti in tutto il mondo.

“Questi sono i regali che i donatori fanno ogni giorno – spiega l’organizzazione Avis San Gavino Monreale – gratuitamente e in silenzio, per tutti noi. In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, per ringraziarli in un modo speciale, abbiamo voluto illuminare e colorare di rosso il nostro municipio nella notte di ieri e oggi “. Stasera si replica quindi, dalle 21,30 alle 24.