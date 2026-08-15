È scattata l’operazione “La sicurezza non va in vacanza”, con centinaia di carabinieri impegnati in strada, in mare e in cielo per garantire la sicurezza durante il Ferragosto. Tra la notte e la mattinata sono state controllate oltre 200 persone e un centinaio di autovetture. I primi servizi hanno portato a denunce e segnalazioni.

Questa mattina il comandante provinciale dei carabinieri di Cagliari, generale di brigata Luigi Grasso, ha incontrato i militari impegnati nei servizi straordinari predisposti per il Ferragosto. Durante il briefing operativo sono state illustrate le priorità dell’attività, con particolare attenzione alla prevenzione dei reati predatori e alla sicurezza della circolazione stradale.

L’operazione rientra nel piano di prevenzione concordato con il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I carabinieri sono impegnati lungo i litorali, nei luoghi di ritrovo, nei centri abitati, nelle aree rurali e in mare, con il supporto dei reparti speciali, dei mezzi navali e della componente aerea dell’Arma.

Nel corso dell’incontro, il generale Grasso ha ringraziato i militari per l’impegno garantito durante l’estate e in occasione della giornata di Ferragosto. “Vi ho chiesto uno sforzo straordinario per garantire la massima vicinanza alla collettività”, ha detto il comandante provinciale, sottolineando l’importanza di una presenza concreta sul territorio attraverso controlli flessibili e coordinati.

I primi interventi sono già scattati. A Serramanna, nel Sud Sardegna, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile hanno controllato un giovane del posto, trovato in possesso di 10 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e il giovane sarà segnalato all’autorità amministrativa come assuntore.

A Villacidro, i carabinieri della Compagnia hanno denunciato in stato di libertà un 50enne del posto, già noto alle forze di polizia, ritenuto responsabile di guida in stato di ebbrezza. Sottoposto all’alcoltest, l’uomo è risultato avere un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. I militari gli hanno ritirato la patente e sottoposto a fermo l’autovettura, procedendo alle segnalazioni alle autorità competenti.

A Carloforte, i carabinieri della locale Stazione, insieme ai militari del Comando di Cortoghiana, hanno denunciato in stato di libertà un 48enne e un 70enne, entrambi originari di comuni vicini, ritenuti responsabili di guida in stato di ebbrezza. I due sono stati fermati in altrettanti posti di controllo e sono risultati positivi agli accertamenti etilometrici, con valori oltre i limiti consentiti. Per entrambi è scattato il ritiro della patente e il fermo, rispettivamente, della moto e dell’autovettura che stavano conducendo.

I controlli proseguono su tutto il territorio, con un dispositivo rafforzato lungo i litorali, nei centri abitati, nelle aree rurali e nei principali luoghi di ritrovo, per garantire la sicurezza di residenti e turisti durante il Ferragosto.