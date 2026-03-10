Boom di iscrizioni con circa 80 equipaggi, tra rally moderno e storico, provenienti da tutta la Sardegna e dalla Penisola,tra cui Pontus Tidemand (su una Skoda Fabia Rs Rally2 preparata da Lions Team col connazionale Theo Bergsten alle note) , ex pilota ufficiale Skoda e Ford M-Sport.

La manifestazione prenderà il via venerdì 13 marzo e proseguirà nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 e sarà valida come prima prova della Coppa Rally di Zona 10, del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport, nonché per la Gr Yaris Rally Cup, il Michelin Trofeo Italia National, il Trofeo Pirelli Accademia Crz; assegnerà inoltre il Trofeo Cammino Minerario di Santa Barbara per il primo equipaggio “due ruote motrici”, e il Memorial Tommy Rossi, all’ultimo in classifica.

Il rally è organizzato dalla Mistral Racing con il supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, dell’Automobil Club Cagliari, della Delegazione Sardegna Aci Sport, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e di ben dodici Comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Ad illustrare tutti i dettagli della manifestazione, oltre agli organizzatori Giacomo Spanu e Gabriele Deidda della Mistral Racing, anche l’assessore regionale all’Industria, Emanuele Cani; Stefano Piano dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna; il consigliere regionale Alessandro Pilurzu; Mauro Usai, presidente della Provincia Sulcis Iglesiente e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e sindaco di Iglesias; il presidente di Aci Cagliari e Aci Sardegna, Antonello Fiori;il responsabile della sicurezza del Rally Sulcis Iglesiente, Edoardo Di Lauro; il commissario del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, Roberto Curreli; il vicesindaco di Carbonia e assessore al Turismo, Michele Stivaletta; l’assessora allo Sport del Comune di Carbonia, Giorgia Meli; l’assessore allo Sport del Comune di Iglesias, Vito Spiga; il sindaco di Piscinas, Mariano Cogotti; il sindaco di Perdaxius e vicepresidente della Provincia Sulcis Iglesiente, Gianluigi Loru; il sindaco di Villaperuccio, Marcellino Piras; il sindaco di Santadi, Massimo Impera; la sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira Usai; l’assessore allo Sport del Comune di Portoscuso, Mirko Poddighe; gli assessori allo Sport e al Turismo del Comune di Nuxis,Serenella Tronci e Damiano Cani.

Anche quest’anno, oltre al “Rally Moderno”, è previsto anche il “Rally Storico”, che si correrà sullo stesso percorso di circa 72 chilometri cronometrati, articolati in 10 prove speciali per 392,84 chilometri totali, che verranno percorsi in due giorni.

Partenza e arrivo in piazza Sella a Iglesias, che ospiterà anche la direzione gara, sala stampa e, nella giornata del sabato, anche il parco assistenza, nella Via Pacinotti ed il riordino notturno al Campo Sportivo Monteponi. Nella giornata di domenica, il parco assistenza si sposterà nel cuore di Carbonia, in piazza Roma e nelle vie adiacenti.

Nella mattinata di sabato 14 marzo, si terrà lo spettacolare shakedown “Fontanamare”: si tratta di un test cronometrato facoltativo che si svolgerà lungo la suggestiva litoranea per Nebida, con vista sul meraviglioso faraglione di Pan di Zucchero.

Alle ore 15.00 la cerimonia di partenza in Piazza Sella e subito dopo le vetture si prepareranno per le prime due prove, da ripetere due volte, la speciale Is Arruastas, alle porte di Iglesias, di 4,67 km, con partenza della prima vettura alle 15.15 e della Bacu Abis di 9,42km, che coinvolgerà la frazione di Carbonia con seconda tornata in notturna.

Nella giornata di domenica si disputeranno tre prove speciali da ripetere due volte. Per prima, la Santadi-Nuxis di 7,49km, dalle ore 9.45 e poi la Villaperuccio-Piscinas di 8,01km, dalle 10.10.La terza prova speciale sarà la Perdaxius di 6,33km, dalle ore 11.00.

L’arrivo finale è previsto in Piazza Sella ad Iglesias, a partire dalle ore 16.00 ed a seguire le premiazioni.

Un evento che promette spettacolo ed emozioni per tutti gli appassionati e non solo, assolutamente da non perdere.