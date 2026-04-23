Prendono il via con il primo appuntamento in programma domani, venerdì 24 aprile 2026, le iniziative collaterali alla edizione numero 370 della Festa di Sant’Efisio.

A partire dalle 17 l’Aula consiliare del Palazzo Civico di via Roma 145 (e non più gli spazi del SEARCH come inizialmente programmato) ospiterà la lezione aperta alla città del professor Marco Lutzu, docente di etnomusicologia dell’Università degli Studi di Cagliari.

Argomento della esposizione del docente saranno i canti e le sonorità presenti all’interno della processione del 1 e del 4 maggio oltre che i contenuti delle iniziative musicali collaterali.

Al termine della lezione, alla presenza del regista Diego Pani, sarà proiettato il docufilm “Mantènnere-Custodire il Suono del Sacro”.