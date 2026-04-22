Sabato 25 Aprile, a partire dalle ore 10.00, verrà celebrato il quindicesimo anniversario del Gruppo “Old Cars Friends” all’Orange Marina Padel Club.

Auto d’Epoca in passerella nella giornata della Festa della Liberazione a Cagliari, per celebrare il quindicesimo anniversario della fondazione del “Gruppo Old Cars Friends”.

Nell’esclusiva location dell’Orange Marina Padel Club, sull’incantevole lungomare di Su Siccu, verranno presentati gli esemplari più rappresentativi del “Gruppo”, tra cui alcuni gioielli che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano ed internazionale.

L’ esposizione sarà visibile sia all’ingresso del complesso, che al suo interno nei pressi del “New Sunset Restaurant”, che accoglierà gli equipaggi ed i visitatori con cortesia e cordialità.

I visitatori potranno ammirare una selezione di autovetture di grande valore storico-collezionistico, come Lancia Artena del 1932, Lancia Augusta del 1934, Fiat Balilla del 1936 , Lancia Aprilia Pininfarina del 1938, Fiat 1100 103 A del 1955, Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale del 1966, Jaguar E-Type 4.2 del 1966, Lancia Flavia Coupe’ Pininfarina del 1967, Lancia Fulvia Coupe’ Rallye del 1967, Fiat 2300 S Coupe’ del 1968, Rolls Royce Silver Shadow del 1969, Alfa Romeo Montreal del 1972, Lancia 2000 del 1973, Mp Lafer del 1974, Bmw 2002 t ii del 1974, Lancia Fulvia Coupe’ del 1975.

Non mancheranno gli iconici modelli di casa Citroen, come la Citroen Ds 21 Pallas, la Citroen Maserati, la Due Cavalli e la Ami 8 Berlina.

La rassegna delle auto appartenenti al Gruppo Old Cars Friends prevede anche le Fiat 500, con un rarissimo modello di 500 D del 1963 e 500 L del 1970, Alfa Romeo Giulietta del 1980, la Fiat Ritmo Cabrio Bertone S 85 del 1982, Austin Mini 1000 HLE del 1983, Mercedes 190 prima serie del 1987, Mini Cooper del 1995 e tante altre.

In occasione della celebrazione del quindicesimo anniversario della fondazione del “Gruppo Old Cars Friends”, si terrà il ricordo di uno dei suoi fondatori, Mario T., recentemente scomparso a causa di un mare incurabile, cui verrà dedicato questo prestigioso appuntamento.

I visitatori potranno raggiungere l’area dell’Orange Marina Padel Club attraverso l’ingresso principale; per accedervi, dopo aver percorso l’ultimo tratto della passeggiata pedonale sul Lungomare di Su Siccu, occorre percorrere la strada che si trova a sinistra rispetto alla rotonda, prima dell’ultimo tratto della via che termina con l’ingresso al “Parco Nervi”.

Foto gentilmente concessa da Alessandro Musa.