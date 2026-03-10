L’operazione di polizia giudiziaria trae origine da ordinaria attività istituzionale finalizzata alla repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope da parte delle due Forze di Polizia che hanno posto in essere una congiunta attività d’iniziativa concentratasi sul monitoraggio dei pacchi spediti tramite corriere espresso.

Da un controllo sommario delle varie spedizioni presenti presso uno dei centri del capoluogo, è emersa la presenza di uno scatolone che da subito ha destato forti sospetti per l’odore assimilabile a quello prodotto dai cannabinoidi, che ha indotto i militari a svolgere ulteriori accertamenti sul destinatario che è risultato essere inesistente. E’ stato quindi predisposto un dispositivo di osservazione sull’ufficio di spedizioni, allo scopo di individuare il reale destinatario del pacco il quale, al momento della chiusura, si è presentato al banco per il ritiro. A quel punto, i Carabinieri e i Finanzieri sono entrati in azione.

Lo scatolone, sottoposto ad ispezione, è risultato contenere un cospicuo quantitativo di sostanze stupefacenti. Successivamente, le operazioni di ricerca, svolte anche con l’ausilio delle unità cinofile della Guardia di finanza, sono state estese all’abitazione della persona controllata, dove sono state rinvenute ulteriori considerevoli quantità di sostanze stupefacenti, quali marijuana, hashish e cocaina, nonché un’ingente somma di denaro contante per un ammontare complessivo di 28.000 euro.

L’arrestato, al termine delle attività, d’intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Sassari, è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Bancali, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.