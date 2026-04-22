L’Associazione culturale LARAS – Suoni e parole di Sardegna APS presenta il progetto “FESTAS DE SARDÌNNIA – Sant’Efis Poderosu”, un progetto culturale che racconta una delle celebrazioni più profonde e identitarie della città di Cagliari: la Festa di Sant’Efisio.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 25 aprile alle ore 17:00, in un momento simbolicamente collocato a ridosso dell’inizio delle celebrazioni religiose, quando la città si prepara a rinnovare uno dei suoi riti più sentiti e partecipati.

UN RACCONTO TRA ARTE E TRADIZIONE

La mostra nasce dal dialogo tra parola e immagine, come trasposizione visiva dell’omonimo volume. Le opere pittoriche dell’artista Leo Pes accompagnano il racconto scritto da Giovanni Spano, costruendo un percorso narrativo che restituisce la dimensione storica, simbolica ed emotiva della festa.

Un’esperienza che invita il visitatore a entrare nel significato più profondo della devozione popolare, attraverso scene, gesti e rituali che ancora oggi attraversano la città. Durante il periodo della mostra sarà possibile incontrare gli autori, che accompagneranno il pubblico nella lettura delle opere e dei contenuti, offrendo uno sguardo diretto sul processo creativo e sulla costruzione del progetto.

Accanto al percorso espositivo, il progetto prevede attività dedicate a scuole, università della terza età e gruppi organizzati, con visite guidate e laboratori esperienziali. L’obiettivo è quello di offrire strumenti per comprendere e reinterpretare la festa, mettendo in relazione arte, lingua e memoria collettiva. In preparazione alla visita, saranno inoltre forniti materiali grafici e informativi utili ad accompagnare studenti e partecipanti verso una fruizione più consapevole.

Il percorso si concluderà con la presentazione del progetto FESTAS DE SARDÌNNIA e del libro “Sant’Efis Poderosu”, in programma giovedì 9 maggio alle ore 20:00.

Un momento di approfondimento e confronto che vedrà la partecipazione degli autori e ospiti del mondo culturale e giornalistico, in un dialogo aperto sul significato della festa oggi e sulla sua trasmissione alle nuove generazioni.

INFORMAZIONI

Periodo mostra: 25 aprile – 10 maggio

Orari di apertura:

· mattina 10:00 – 12:00

· pomeriggio 16:30 – 20:00