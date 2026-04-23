Visitabile allo Spazio Mostre dell’Archivio Storico della MEM–Mediateca del Mediterraneo, in via Mameli 164, la mostra bibliografica e documentaria “Arte, bellezza e preghiera ispirati da San Francesco”.

L’esposizione, curata dalla Biblioteca di studi sardi e dall’Archivio storico del Comune di Cagliari rientra nel filone tematico “Cantare la Bellezza”: attraverso una preziosa selezione di documenti d’archivio e volumi antichi, il percorso esplora l’arte come linguaggio di armonia, fede e comunità, ispirandosi alla spiritualità francescana.

La mostra rappresenta anche una tappa fondamentale per i partecipanti alla BiblioSfidaCagliari. All’interno del percorso espositivo, infatti, alcuni documenti e materiali in sola consultazione saranno contrassegnati da uno speciale segnalibro che permetterà di ricevere il Timbro Bonus: un prezioso Jolly da utilizzare per completare una qualsiasi delle missioni. Ogni segnalibro, inoltre, è dotato di un QR code che permette di approfondire i temi del Maggio dei Libri attraverso le bibliografie ragionate presenti nelle sedi del sistema bibliotecario.

La mostra, con ingresso libero e gratuito, è visitabile negli orari di apertura della MEM: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13,30.