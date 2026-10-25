Cagliari, caos nella rotatoria di via Vesalio ancora ferma: doveva essere pronta ad agosto, ora spunta il “varco abusivo”.Incredibile ritardo in un’opera strategica, i lavori dettati dall’assessore Yuri Marcialis vanno al rallenti con i cagliaritani condannati alle file. E adesso i furbetti girano in tondo in un varco spuntato in mezzo al cantiere. Le scuole sono iniziate da un pezzo, ed è già capitato che un’ambulanza finisca in panne non solo bloccando la circolazione, ma non potendo passare e dovendo fermare la corsa verso l’ospedale. La rotatoria che ancora non c’è non è neppure illuminata con gravi pericoli per chi guida, e da oggi c’è un’ora in più di buio. Non si capiscono i motivi dei ritardi visto che la giunta comunale aveva comunicato l’8 agosto come fine dei lavori e apertura della rotatoria. Nel frattempo sta arrivando il ponte di Ognissanti ma i cittadini di Pirri per andare verso Quartu devono fare un giro immenso. E ogni mattina va in scena il caos.