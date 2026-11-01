Cagliari, in via Giovane Italia Una voragine, una transenna che diventa un po’ il simbolo di come il Comune di Cagliari sta gestendo le strade in mezzo ai cantieri eterni. A due passi dalla rotatoria di via Vesalio ancora incompleta con mesi di ritardo, nessuno interviene due mesi la transenna della vergogna: disagi enormi per auto e pedoni. Guardatela, perché è proprio carina: sembra una botola coperta col fil di ferro. oltrepassarla con l’auto è complicato, anche a causa di chi imperterrito ci parcheggia davanti costringendo chi guida allo slalom rischiando danni alla carrozzeria. Sono tante le transenne così, con la gestione del traffico da parte dell’assessorato di Yuri Marcialis che fa acqua da tutte le parti. Quanto dovranno attendere ancora i cittadini?