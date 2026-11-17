Per contribuire a sfatare le convinzioni negative ed incoraggiare le adozioni nei rifugi dei felini dal manto nero

La giornata nazionale del gatto nero è stata istituita in Italia sin dal 2007, grazie all’AIDAA, l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente e l’iniziativa nel corso degli anni ha acquisito sempre maggiore importanza divenendo un evento molto sentito e celebrato.

L’animale, secondo tradizioni medioevali radicate nella cultura europea, ma per fortuna retaggio di altre epoche, certo molto meno sentite oggi, porterebbe sfortuna; venivano considerati compagni delle streghe, messaggeri della sfortuna, simboli di oscurità; in alcune culture, incrociare il loro cammino veniva considerato un segno nefasto. Per questo motivo, si è radicata con il tempo, nell’immaginario collettivo, la convinzione che i felini dal manto nero siano in qualche modo legati a situazioni sfavorevoli e comunque negative.

Il colore nero dei felini venne accostato, in qualche modo, alla magia ed alla stregoneria e, di conseguenza, il gatto nero divenne suo malgrado un simbolo di sfortuna e di malaugurio.

In epoche più remote, invece, il gatto nero era oggetto di valutazioni notevolmente diverse. Per esempio, nell’Antico Egitto, il gatto nero era considerato un animale sacro e coloro che si macchiavano di maltrattamenti nei suoi confronti, venivano severamente puniti.

Proprio per abbattere antiche credenze e pregiudizi, è stata scelta una data che suona come una sfida: il 17 novembre, il numero 17 infatti in Italia è simbolo di sfortuna. Un ribaltamento di prospettiva che intende trasformare un vecchio stigma in un’occasione per celebrare la bellezza dei meravigliosi felini di colore nero.

In passato e purtroppo ancora oggi, i gatti neri sono stati più spesso vittime di abbandoni e maltrattamenti, rispetto ai gatti di colore diverso, rifiutati proprio a causa di quei vecchi retaggi del passato.

Ogni anno, il 17 novembre, si vuole rinnovare l’invito a guardare oltre le superstizioni e ad accogliere e adottare i gatti dal bellissimo manto scuro e dagli occhi luminosi.

La celebrazione della giornata del gatto nero, intende diventare, in un certo senso, un simbolo di rinascita, di sfida contro la superstizione e di amore verso i bellissimi felini, capaci di regalare tanta compagnia ed affetto a tutti coloro che vorranno accoglierli.