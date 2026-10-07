CULTURA NEL PIATTO
Bulgur d’autunno con zucca, funghi e noci
Un piatto semplice, vegetale e decisamente autunnale. Il bulgur, con il suo sapore leggermente rustico, si abbina molto bene alla dolcezza della zucca, al gusto intenso dei funghi e alla croccantezza delle noci.
Ingredienti per 1 porzione
Bulgur secco 60 g
Zucca 120 g
Funghi freschi 100 g
Cipolla 20 g
Noci 10 g
Olio extravergine d’oliva 5 g
Brodo vegetale q.b.
Rosmarino o timo
Pepe
Poco sale
Preparazione
Tritare finemente la cipolla e farla appassire dolcemente con l’olio extravergine.
Aggiungere la zucca tagliata a piccoli cubetti e lasciarla insaporire per qualche minuto. Unire quindi i funghi affettati e proseguire la cottura, aggiungendo poco brodo vegetale quando necessario.
Nel frattempo cuocere il bulgur secondo i tempi indicati sulla confezione. Scolarlo e unirlo direttamente alle verdure.
Mescolare bene, profumare con rosmarino o timo e completare con le noci grossolanamente tritate. Una macinata di pepe appena prima di servire rende il piatto ancora più aromatico.
Valori nutrizionali indicativi per porzione
Circa 380 kcal
Proteine: circa 11 g
Carboidrati: circa 57 g
Grassi: circa 13 g
È un piatto unico prevalentemente glucidico, ma con una buona presenza di fibra e con i grassi insaturi apportati dalle noci e dall’olio extravergine.
Un po’ di storia
Il bulgur appartiene alla grande tradizione cerealicola del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente. Si ottiene dal grano duro che viene prima cotto, poi essiccato e infine spezzato in granelli di diversa dimensione.
È quindi un alimento molto antico, nato anche dall’esigenza pratica di conservare a lungo il grano e renderne più rapida la preparazione.
In molte cucine tradizionali viene utilizzato nelle insalate, nelle zuppe e come accompagnamento alle verdure e ai legumi.
La curiosità
Il bulgur non è semplicemente “grano spezzato”: la precottura che precede l’essiccazione gli conferisce la sua particolare consistenza e permette tempi di preparazione relativamente brevi.
In questa versione autunnale incontra tre ingredienti tipici della stagione: zucca, funghi e noci. Tre consistenze e tre sapori diversi che trasformano un cereale molto semplice in un piatto completo, profumato e adatto anche a un menu contemporaneo.
Il consiglio di Cultura nel piatto: non cuocere troppo la zucca. Qualche piccolo cubetto ancora consistente crea un piacevole contrasto con il bulgur e con la morbidezza dei funghi.
A cura di Raffaella Aschieri
Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma
Saggista.