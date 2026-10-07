CULTURA NEL PIATTO

Bulgur d’autunno con zucca, funghi e noci

Un piatto semplice, vegetale e decisamente autunnale. Il bulgur, con il suo sapore leggermente rustico, si abbina molto bene alla dolcezza della zucca, al gusto intenso dei funghi e alla croccantezza delle noci.

Ingredienti per 1 porzione

Bulgur secco 60 g

Zucca 120 g

Funghi freschi 100 g

Cipolla 20 g

Noci 10 g

Olio extravergine d’oliva 5 g

Brodo vegetale q.b.

Rosmarino o timo

Pepe

Poco sale

Preparazione

Tritare finemente la cipolla e farla appassire dolcemente con l’olio extravergine.

Aggiungere la zucca tagliata a piccoli cubetti e lasciarla insaporire per qualche minuto. Unire quindi i funghi affettati e proseguire la cottura, aggiungendo poco brodo vegetale quando necessario.

Nel frattempo cuocere il bulgur secondo i tempi indicati sulla confezione. Scolarlo e unirlo direttamente alle verdure.

Mescolare bene, profumare con rosmarino o timo e completare con le noci grossolanamente tritate. Una macinata di pepe appena prima di servire rende il piatto ancora più aromatico.

Valori nutrizionali indicativi per porzione

Circa 380 kcal

Proteine: circa 11 g

Carboidrati: circa 57 g

Grassi: circa 13 g

È un piatto unico prevalentemente glucidico, ma con una buona presenza di fibra e con i grassi insaturi apportati dalle noci e dall’olio extravergine.

Un po’ di storia

Il bulgur appartiene alla grande tradizione cerealicola del Mediterraneo orientale e del Medio Oriente. Si ottiene dal grano duro che viene prima cotto, poi essiccato e infine spezzato in granelli di diversa dimensione.

È quindi un alimento molto antico, nato anche dall’esigenza pratica di conservare a lungo il grano e renderne più rapida la preparazione.

In molte cucine tradizionali viene utilizzato nelle insalate, nelle zuppe e come accompagnamento alle verdure e ai legumi.

La curiosità

Il bulgur non è semplicemente “grano spezzato”: la precottura che precede l’essiccazione gli conferisce la sua particolare consistenza e permette tempi di preparazione relativamente brevi.

In questa versione autunnale incontra tre ingredienti tipici della stagione: zucca, funghi e noci. Tre consistenze e tre sapori diversi che trasformano un cereale molto semplice in un piatto completo, profumato e adatto anche a un menu contemporaneo.

Il consiglio di Cultura nel piatto: non cuocere troppo la zucca. Qualche piccolo cubetto ancora consistente crea un piacevole contrasto con il bulgur e con la morbidezza dei funghi.

A cura di Raffaella Aschieri

Specialist | Docente in Menu Management | Menutrix elaborazioni | Cultural Consultant | Gastronoma

Saggista.