Da settimane gli abitanti della zona lamentano un disordine generale che mina il quiete vivere: si balla, si urla, si eccede in tutto e poi si va in bagno proprio all’angolo della strada, sotto gli occhi di tutti. La mattina, poi, si fanno i conti con puzza ed escrementi umani.

La stessa scena era stata ripresa nemmeno un mese fa, https://www.castedduonline.it/cagliari-viale-triste-fra-chiasso-e-degrado-trasformata-in-un-orinatoio-a-cielo-aperto/ e a oggi niente è cambiato: “Anzi, la situazione è peggiorata” spiega M.C. “Da martedì fino a domenica è così tutte le notti. Hanno aperto altre discoteche e locali notturni, tutti in zona viale Trieste, a poca distanza. Siamo disperati”.

E le immagini, che rappresentano solo uno dei tanti momenti fuori dalle regole dei giovanotti a spasso nel cuore della notte (ore 4 del mattino), parlano chiaro: in sottofondo si sentono urla, schiamazzi che non permettono di conciliare il sonno a chi la mattina si sveglia presto per andare al lavoro e ai piccoli che, se non riposano bene, rendono la vita difficile a mamma e papà. “Chiediamo aiuto alle istituzioni, dove manca il buon senso degli avventori è bene che chi di dovere intervenga”.