Sestu, dopo le raffiche di vento un nuovo alloro come simbolo di memoria e speranza: piantato nuovamente l’albero dedicato ai bimbi mai nati, “un simbolo importante per tutta la nostra comunità”.

Lo scorso 11 gennaio, le forti raffiche di vento avevano spezzato l’alloro dedicato alla memoria dei bambini mai nati, “in quei giorni avevamo assunto un impegno preciso: restituire a questo luogo il suo significato, attraverso la messa a dimora di un nuovo albero” ha espresso l’assessore Roberta Argiolas.

Ieri, nella stessa piazza “abbiamo piantato un nuovo alloro, da sempre simbolo di eternità, protezione e rinascita. Le sue foglie sempreverdi rappresentano una memoria che non si spegne e un legame che continua nel tempo, custodendo un ricordo profondo e condiviso”.

Non solo: “Abbiamo scelto inoltre di lasciare le radici dell’albero abbattuto. Proprio da lì stanno già nascendo nuovi germogli: un segno concreto della forza della vita, che resiste e rinasce anche dopo le difficoltà. Siamo certi che, negli anni a venire, quei germogli torneranno a regalarci una nuova chioma verde, accanto all’ alloro che oggi abbiamo messo a dimora”.

Il luogo, insomma, continuerà a essere uno spazio di memoria, raccoglimento e speranza per tutta la comunità.