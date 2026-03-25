“Pugni sulla schiena e sul volto per farsi dare tutto ciò che aveva”. È accaduto ieri a un ragazzo di 20 anni in via Tevere. A raccontare l’accaduto è una parente del giovane che, pubblicamente, spiega: “Ho voluto scrivere qui per mettere un po’ tutti in allerta, soprattutto i giovani che rientrano a casa a piedi da soli”.

“Ieri notte un mio parente (un ragazzo di 20 anni) è stato aggredito in via Tevere da un giovane extracomunitario, intorno alla mezzanotte. Lo ha inseguito da via Cagliari e poi lo ha preso a pugni sulla schiena e sul volto, minacciandolo per farsi consegnare tutto quello che aveva”.

Fortunatamente il giovane è riuscito a scappare in tempo.

“Sarebbe potuta andare molto peggio”.