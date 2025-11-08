I controlli dei carabinieri hanno interessato diversi centri della provincia e hanno portato a numerose verifiche su persone e veicoli, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di illegalità legati al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l’effetto di alcol.

A Iglesias, i Carabinieri della Stazione di Villamassargia coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità un 26enne, senza fissa dimora, già noto alle forze di polizia. L’uomo, nel corso di un controllo nella centralissima Piazza Sella, dopo essersi rifiutato di fornire le proprie generalità, improvvisamente, si è scagliato contro i militari cercando di mordere il braccio a uno di loro per poi essere immediatamente immobilizzato.

A Monastir, i militari della Stazione Carabinieri di Donori e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Dolianova, hanno denunciato in stato di libertà un automobilista 22enne sorpreso alla guida in stato di ebrezza alcolica poiché risultato positivo all’accertamento del tasso alcolemico. Inoltre, dopo un attento controllo dell’auto, sono state rinvenute modiche quantità di sostanze stupefacenti (hashish e cocaina per uso personale), il cui possesso ne ha determinato la segnalazione al Prefetto. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi di rito. Al termine degli accertamenti al conducente è stata ritirata la patente di guida e l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

A Monserrato, i militari hanno segnalato all’Autorità Amministrativa un 23enne, che a seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di circa 7 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata e inviata al laboratorio per le analisi.

A Serramanna, i Carabinieri della locale Stazione nel corso di un servizio perlustrativo hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere, un 16enne trovato in possesso di due coltelli a serramanico della lunghezza di 17 e 15 cm, mentre si trovava nelle vie del centro.