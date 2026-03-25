Il Tribunale di Cagliari ha condannato in primo grado a 3 anni il noto operatore sociosanitario Walter Montis, 48 anni, per circonvenzione d’incapace. Montis è responsabile di un’associazione che si occupa del trasporto di anziani e malati.

Come riportato da L’Unione Sarda, secondo la Procura, infatti, Montis avrebbe sottratto ad una 89enne 244.590 euro fra il 2017 e il 2019. Inoltre, Montis avrebbe anche preso all’anziana oggetti dal valore complessivo di 4500 euro. Il legale di Montis ha già annunciato ricorso in appello.

Montis avrebbe poi a carico anche un altro procedimento per molestie nei confronti di un volontario, per il quale c’è una condanna a 2 anni e 3 mesi, ma con la qualificazione di minore gravità. Anche in questo caso, non si tratta di una sentenza definitiva ed è stato annunciato ricorso in appello.