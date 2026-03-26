Parte ufficialmente domenica 29 marzo la stagione estiva 2026 dell’aeroporto di Cagliari, che si presenta ai nastri di partenza con numeri in forte crescita e un network sempre più esteso a livello internazionale. Dopo un 2025 chiuso con oltre 5,25 milioni di passeggeri e un incremento del 7% nel traffico estero, lo scalo sardo punta a consolidare il proprio ruolo strategico nel Mediterraneo.

Per la Summer 2026 sono previsti 109 collegamenti complessivi verso 26 Paesi, di cui 68 internazionali e 41 nazionali, operati da 31 compagnie aeree. L’offerta totale supera i 5 milioni di posti disponibili, segnando un aumento dell’11% rispetto alla stagione precedente.

Dodici nuove rotte, dall’Europa al Medio Oriente

Tra le principali novità spiccano 12 nuovi collegamenti di linea che rafforzano ulteriormente il network. Sul fronte internazionale, easyJet amplia la propria presenza con i nuovi voli per Bordeaux e Nizza, mentre Eurowings introduce la rotta verso Salisburgo. Si allarga anche l’orizzonte extraeuropeo con il debutto del collegamento diretto per Tel Aviv, operato da El Al in collaborazione con Sun d’Or.

Importante anche l’espansione sul mercato domestico: Aeroitalia lancia sette nuove rotte – Alghero, Olbia, Bologna, Cuneo, Firenze, Lamezia Terme e Pisa – mentre Ryanair aggiunge il collegamento con Forlì.

Ryanair e Aeroitalia guidano la crescita

Tra i protagonisti della stagione si conferma Ryanair, che rafforza la propria leadership con oltre 2,5 milioni di posti offerti e 41 destinazioni servite. Oltre alla nuova rotta per Forlì, il vettore irlandese consolida un ampio network che spazia dalle principali città italiane a numerose mete europee, tra cui Madrid, Vienna, Dublino e Stoccolma.

Crescita record per Aeroitalia, che aumenta la capacità del 30% raggiungendo circa 1,5 milioni di posti. Un’espansione sostenuta non solo dalle nuove rotte, ma anche dal potenziamento della Continuità Territoriale, con fino a 10 frequenze giornaliere su Roma Fiumicino e 9 su Milano Linate.

Il peso dei grandi gruppi europei

Il Gruppo Lufthansa consolida la propria posizione, con la compagnia di bandiera che incrementa del 37% l’offerta su Francoforte e Monaco. Eurowings sfiora il +40% di crescita e conferma i collegamenti con Amburgo, Düsseldorf e Stoccarda, mentre Austrian Airlines aumenta del 23% la capacità su Vienna. Segnali positivi anche da Edelweiss, che rafforza Zurigo con un +11%.

easyJet amplia ulteriormente la propria offerta (+27%), mentre KLM più che raddoppia la capacità su Amsterdam (+114%), introducendo un volo giornaliero da fine marzo a fine ottobre. In crescita anche Scandinavian Airlines (+23% su Copenhagen) e Luxair (+35% su Lussemburgo).

Francia e Spagna in forte espansione

Sul mercato francese si registra una crescita significativa: Air France aumenta del 45% i posti su Parigi Charles De Gaulle, mentre Transavia France segna un +52% su Parigi Orly. Buone performance anche per il gruppo IAG: Iberia cresce del 47% su Madrid, Vueling del 5% su Barcellona, mentre British Airways conferma Londra Gatwick con un lieve incremento.

Altri vettori e mercato charter

Tra gli altri operatori, Volotea registra una crescita del 24% confermando collegamenti nazionali e la rotta internazionale su Marsiglia. Neos aumenta del 13% i posti sugli scali del Nord Italia, mentre Sky Alps rafforza le rotte su Bolzano e Berna (+10%). Smartwings consolida infine il collegamento con Praga, operato fino a cinque volte a settimana.

Ricco anche il programma charter, che affianca alle destinazioni tradizionali nuove mete come Doha, Tallinn e Zagabria, oltre a numerose città europee tra cui Atene, Istanbul, Oslo e Stoccolma. Con una rete sempre più capillare e un’offerta in forte espansione, l’aeroporto di Cagliari si prepara dunque a una stagione estiva all’insegna della crescita e dell’internazionalizzazione.