“Una pavimentazione sicura e moderna significa migliorare l’accoglienza per i clienti e agevolare il lavoro quotidiano di chi vive il mercato”.

Hanno preso ufficialmente il via i lavori di rifacimento del manto stradale nell’area mercatale di Is Bingias, a Pirri. Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza e dagli operatori economici, volto a risolvere definitivamente le criticità e le situazioni di pericolo legate al degrado dell’asfalto in una delle zone più frequentate della Municipalità.

Un lavoro di squadra tra Municipalità di Pirri e Comune di Cagliari, il risultato odierno è il frutto di un’analisi capillare condotta sul campo. La Commissione Viabilità della Municipalità di Pirri ha lavorato intensamente per mappare le fragilità del territorio, portando all’attenzione del Comune di Cagliari relazioni tecniche precise e puntuali.

“Esprimo grande soddisfazione per l’apertura del cantiere,” dichiara Riccardo Cabras, Presidente della Commissione Viabilità della Municipalità di Pirri. “Dopo tanta attesa, restituiamo decoro e sicurezza a un’area vitale per i nostri concittadini. Questo obiettivo raggiunto dimostra l’efficacia del nostro lavoro di monitoraggio. Un ringraziamento particolare va all’Assessorato alla Viabilità, all’ufficio tecnico e all’Assessore Yuri Marcialis per aver accolto con prontezza le nostre segnalazioni.”

Sostegno alle attività produttive

L’intervento non riguarda solo la sicurezza stradale, ma rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia locale. L’area di Is Bingias è infatti il cuore pulsante delle attività commerciali del quartiere.

Sulla stessa linea si esprime Eugenio Spiga, Presidente della Commissione Attività Produttive della Municipalità:

“Poter dare finalmente questa notizia alle tante imprese e attività commerciali che operano nell’area è per noi motivo di orgoglio. Gli operatori aspettavano da tempo un segnale concreto: una pavimentazione sicura e moderna significa migliorare l’accoglienza per i clienti e agevolare il lavoro quotidiano di chi vive il mercato. Prosegue anche l’impegno dell’Assessore alle Attività Produttive, Carlo Serra, per dare centralità e rafforzare il ruolo dei mercati”.