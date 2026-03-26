Auto d’epoca, Youngtimer, Instant Classic e Supercar incantano al raduno spontaneo organizzato in Viale Europa da “Quelli del Belvedere”.

Si è tenuto domenica 22 Marzo un incontro spontaneo di appassionati al belvedere di Monte Urpinu, organizzato da “Quelli del Belvedere”, su idea di un giovanissimo appassionato, Giuseppe Melis, insieme ad un gruppo di amici, associati a “Quelli di Piazza Affari di Milano”.

Nello stupendo scenario di Monte Urpinu, con i suoi panorami mozzafiato, ha preso vita così un incontro che ha coinvolto numerosi appassionati giunti dal capoluogo, dall’hinterland e da diverse località dell’isola.

Sin dalle primissime ore del mattino, sono giunti in cima al colle i primi appassionati a bordo delle loro stupende autovetture: ad arrivare per primi sono stati i membri del “Gruppo Old Cars Friends”, con alcuni dei loro esemplari più rappresentativi, tra cui Lancia Fulvia 2C del 1966, Lancia Fulvia Rally del 1967, Fiat 500 F del 1969, Fiat 500 L del 1970, Ford Escort Mk1 XL del 1971, MP Lafer del 1974, Mg Midget del 1974, Citroen Dyane 6 del 1976, Morgan Four Four del 1979, Citroen Cx Prestige del 1980, Lancia Montecarlo del 1981, Austin Mini 1000 del 1983, Citroen 2 CV Charleston bigrigia del 1985, Mercedes 190 E-201 del 1987, Mitsubishi Pajero del 1987, Alfa 75 3000 V6 America del 1988, Alfa 75 Twin Spark Sn del 1991, Mercedes 300 CE 24 V Cabriolet del 1992, Bmw Z3 del 1996, Mercedes Slk Kompressor del 1998, Alfa Romeo 156 del 2000, Fiat Barchetta Riviera del 2001.

Subito dopo iniziano ad arrivare altri appassionati con diversi bellissimi esemplari come la meravigliosa Jaguar XK 120 del 1952, una bellissima Alfa Romeo Montreal ed ancora Alfa Romeo Giulietta berlina,Leyland Clubman del 1981,Lancia Prisma 1.3 del 1988 , Renault 5 Gt Turbo del 1990 ,Lancia Delta Hf Integrale Evoluzione del 1992, Bmw 320 i del 1992,Mini Cooper del 1994,Mini Balmoral del 1996,Mazda del 1998,Alfa Romeo 33 .

Con il passare delle ore, iniziano ad arrivare anche le stupende Youngtimer, Instant Classic e Supercar da sogno per la gioia degli appassionati presenti e del pubblico giunto per l’occasione. Ecco quindi la meravigliosa Ferrari 488 Gts del 2019, la Bmw M 3, Jaguar F.Type, Porsche 992, Porsche 996, Porsche 997 ed ancora Fiat 124 e Fiat 124 Abarth, Merdeces Slk 280 3000 V6 del 2005, Maserati 4.2 Gt, Bmw M4 Competition del 2019 e tante altre.

Nel corso della mattinata, sono giunti sul posto anche i motoveicoli che hanno partecipato al “Motoday 2026” in Piazza Indipendenza, con bellissimi esemplari tra cui una originalissima Moto Guzzi Super Alce, una stupenda Moto Guzzi Airone 250 ed ancora Laverda 500, Vespa Faro basso, Honda 500 Four, diversi esemplari di Vespa e Lambretta e tante altre, tutti bellissimi e tenuti in modo impeccabile.

Un incontro, organizzato da “Quelli del Belvedere”, di assoluto livello che ha saputo riunire tantissime persone unite dalla passione per le quattro ruote storiche, per le youngtimer, le instant classic e le meravigliose “Supercar”.

Una mattinata trascorsa in piacevole compagnia, in un clima di amicizia e cordialità, che ha caratterizzato il trascorrere delle ore per gli equipaggi presenti.

Un’iniziativa di notevole interesse che intende proiettarsi nel futuro con slancio e rinnovato entusiasmo.