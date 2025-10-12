Cagliari viale Trieste tra chiasso e degrado c’è chi arriva di corsa e usa la prima macchina in sosta per svuotare la vescica: notte insonne per i residenti e suolo pubblico scambiato per bagno all’aperto.

Corre, anche se con le stampalle, un uomo che dal viale della Movida si infila in una traversa per trovare un angolino dove fare pipì, senza prestare attenzione a decine di persone a pochi passi da lui. Non solo: dopo aver urinato su una macchina, non risparmia altre mosse e movenze non proprio eleganti da mostrare in pubblico: tra una aggiustatina alle parti intime e una grattatina al fondo schiena, la serata può riprendere in barba al rispetto verso chi abita nel quartiere e al proprietario del veicolo in sosta, ignaro di quanto accaduto.

Una situazione che va avanti da tempo e che mette a dura prova i residenti.