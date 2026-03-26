Un 45enne già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato ai domiciliari con braccialetto elettronico dai carabinieri della stazione di Quartu Sant’Elena, in esecuzione di un’ordinanza del gip del tribunale di Cagliari per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento scaturisce dalle indagini dell’Arma, che hanno delineato un quadro di presunte condotte vessatorie ripetute nei confronti dei familiari, tali da generare un clima di paura e un concreto timore per l’incolumità delle vittime.

L’uomo, rintracciato dai militari, è stato accompagnato in caserma per gli accertamenti e successivamente condotto nella propria abitazione, dove resterà ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.