Si è spento troppo presto, come ricordano gli amici, Gras ha contribuito a dare vita al cuore della città con quel luogo che parlava di cultura, di arte e di ritrovo. Il suo Spazio P per anni è stato il simbolo della crescita “un incredibile laboratorio artistico e ha fatto da apripista ad altre iniziative e spazi indipendenti che hanno contribuito per anni ad animare e rendere la Marina un crogiolo di arte, cultura, sperimentazione e crescita per gli artisti, il quartiere e la città” ricorda Alessandro B.

Un uomo lungimirante, “dall’ironia arguta, sensibile eleganza, curiosità letteraria, con modi pacati e affetto caloroso”.

“Con Paolo Gras se ne va un pezzo importante di quella Marina creativa, festosa, picaresca e trans-generazionale che ha formato molti di noi e ha reso tante serate memorabili. Ciao Paolo, la terra ti sia lieve”, scrive sui social Giacomo P.

L’ultimo saluto si svolgerà oggi a San Michele.