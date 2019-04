Cagliari, ok alle pedonalizzazioni estive: riparte la movida alla Marina

Dopo la pausa invernale riparte la movida alla Marina. Confermate le pedonalizzazioni estive nel rione. Dal primo maggio i tavolini riprenderanno posto tra le viuzze dell’antico quartiere cagliaritano per la gioia di ristoratori e turisti. Meno felici i residenti, soprattutto quelli dei comitati che da anni si battono per una regolamentazione del fenomeno.

E’ uno degli ultimi provvedimenti della giunta guidata dall’ormai ex sindaco di Cagliari Zedda. Dal primo maggio prossimo intanto scatterà la pedonalizzazione totale H24 ( 0-24 ) tutti i giorni della settimana di via Cavour (nel tratto compreso tra via Sant’Eulalia e via Lepanto), di via dei Mille (tra via Cavour e via Roma compresa la traversa) e di via Sant’Eulalia (tra via Sicilia e via Cavour). Previsto lo stop alle auto dal lunedì al giovedì dalle 18 alle 6 del giorno successivo, e H 24 dalle ore 18 del venerdì alle ore 6 del lunedì successivo di via Porcile nel tratto compreso tra via Cavour e via Roma.

Le pedonalizzazioni estive (che vanno ad aggiungersi a quelle in vigore durante tutto l’anno come via Dettori) sono ormai una tradizione consolidata nel rione. È alto l’indice di gradimento di operatori commerciali e turisti. Meno felici i residenti. Da tempo i comitati no rumore denunciano le conseguenze negative della “mala movida”: baccano notturno e atti vandalici. La prossima giunta dovrà affrontare il problema.