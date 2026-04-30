Se n’è andato a 81 anni uno dei pilastri del commercio ma soprattutto della tradizione cagliaritana. La città saluta per sempre Giuseppe Aresu, maestro pasticciere che per oltre 50 anni ha deliziato i palati dei cagliaritani con le sue creazioni fatte di sapienza, sapori unici e dedizione al lavoro con una passione rara.

Titolare della famosissima pasticceria “La Piemontese” insieme a sua moglie Lina nel lontano 1974, da tempo ormai è il figlio Gianluca che ha preso in mano le redini dell’attività con la stessa sapienza e amore del padre. Gianluca utilizza anche i suoi canali social per mostrare le sue creazioni e i processi di produzione dei suoi dolci. Ma Gianluca, con i suoi modi gentili e la sua bravura, non porta solo avanti una traduzione di famiglia ma un modo di essere che rimarrà sempre vivo.