Alberto, storico gioielliere di Cagliari: “Pistole nelle mani dei negozianti? Prima servono corsi di addestramento”

Dagli anni Cinquanta è alla guida di una gioielleria in via Dante, Alberto Fogu, proprio a pochi metri da piazza San Benedetto. Detiene un “record” sicuramente invidiabile, il commerciante: “Non sono mai stato rapinato”, una rarità nel suo settore. “Tanti miei colleghi purtroppo sì, sono favorevole alla legittima difesa, trovo questa nuova legge giusta. Non so utilizzare una pistola, ma se organizzassero dei corsi di addestramento non ci vedrei nulla di male”, ma soprattutto per gli altri negiosianti, “alla mia età non ho né tempo né voglia, per quanto ritenga ovvio che ognuno deve potersi difendere in caso di aggressione”,spiega Fogu.

“In via Dante non passano più i carabinieri a piedi per controllare, con i tempi che corrono o riprendono a fare pattugliamenti costanti o finirà che noi commercianti ci dovremo davvero difendere da soli”.