Sinnai, esplode la primavera nella scuola primaria di via Caravaggio, genitori in rivolta: “Uno stato di incuria non più accettabile”. Tra zecche e forasacchi “abbiamo timore per i nostri figli”.

È questo il grido dei genitori della scuola primaria di via Caravaggio a Sinnai, che denunciano il totale abbandono del giardino scolastico. Le immagini mostrano uno scenario desolante: l’erba ha superato l’altezza dei piccoli alunni, inghiottendo letteralmente le aree gioco.

​L’allarme sanitario e i pericoli: oltre all’impossibilità di giocare, i genitori segnalano gravi rischi per la salute. La vegetazione così alta è l’habitat ideale per zecche e parassiti, che rappresentano una minaccia diretta per i bambini. A questo si aggiunge l’insidia dei forasacchi e il pericolo di inciampare su giochi e buche ormai resi invisibili dalla fitta sterpaglia.

​”Ci dispiace ricorrere alla denuncia pubblica – piegano alcuni genitori – ma appare l’unico modo per scuotere le istituzioni.

Chiediamo solo che i nostri figli possano uscire all’aperto in sicurezza, senza il timore di parassiti o infortuni”. La richiesta è unanime: un intervento di sfalcio urgente per restituire igiene e dignità alla scuola.