Maxi investimento del Forte Village in Sardegna: oltre 70 posti di lavoro tra Cagliari e Pula

Acquapark e una grande pista go kart al Forte Village a Pula. E l’urban resort a Palazzo Doglio a Cagliari. In tutto sono 74 posti di lavoro in arrivo. Grazie al finanziamento della società Esmeralda della famiglia cecena Bazhaev, che potranno beneficiare di 7 milioni di euro di fondi pubblici.

Tutto grazie all’accordo tra Regione e Ministero e la Esmeralda. La società, che ha sede a Pula, opera nel settore turistico, in particolare nella gestione di complessi alberghieri, il cui capitale sociale è detenuto per intero da una società estera, riconducibile alla famiglia Bazhaev, di nazionalità cecena, attiva, tra l’altro, nel settore energetico (estrazione di gas, e petrolio). La Esmeralda attualmente gestisce il resort di lusso “Forte Village” di Santa Margherita di Pula ed è la proprietaria che della Downtown Cagliari. La ditta costituita allo scopo di realizzare un polo turistico culturale costituito da un Hotel a cinque stelle attraverso l’intervento di ristrutturazione e riqualificazione del complesso immobiliare “Palazzo Doglio” che si trova in città tra via Logudoro, via Nuoro e via Goceano.

Esmeralda e Downtown hanno in mente di realizzare un ambizioso programma di sviluppo turistico entro 3 anni. I progetti sono due. Uno, quello della Esmeralda, è l’ampliamento del “Forte Village”, attraverso la realizzazione di nuovi impianti: l’acquapark e il raddoppio dell’attuale pista go-kart con l’obiettivo di inserire la struttura nel circuito di gare internazionali “6” e attrarre nuovi flussi legati al mondo del kart agonistico (favorendo la destagionalizzazione della domanda).

L’altro, della Downtown Cagliari, è quello di palazzo Doglio (approvato la settimana scorsa dal Comune di Cagliari): la realizzazione di un Hotel a 5 stelle con 73 camere (categoria Luxury) con l’obiettivo di creare un polo turistico-culturale nel complesso immobiliare di “Palazzo Doglio”. Tra le altre cose il progetto prevede la realizzazione nella piazza interna del complesso di una “corte del cibo e della cultura con spazi dedicati all’offerta di prodotti gourmet, eccellenze enogastronomiche locali e nazionali, gallerie d’arte e laboratori artigianali, finalizzate alla destagionalizzazione del flusso turistico”.

Secondo i calcoli della società i posti di lavoro attraverso la realizzazione del programma sarebbero 74: 29 con l’ampliamento del Forte Village a Pula e 45 a palazzo Doglio a Cagliari, più le ricadute sull’indotto.

L’investimento privato ammonta a poco meno di 50 milioni di euro. Il progetto potrà contare su un finanziamento pubblico di oltre 7 milioni di euro: 6 a carico del ministero dello Sviluppo economico, il resto a carico della Regione.