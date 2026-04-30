Straordinario successo per l’esposizione di auto storiche che si è tenuta nella giornata della Festa della Liberazione a “Su Siccu”.

Migliaia di persone hanno raggiunto l’elegante location del “New Sunset” presso l’Orange Marina Padel Club per ammirare le stupende autovetture d’epoca presentate, per l’occasione, dal “Gruppo Old Cars Friends” nella giornata dedicata al quindicesimo anniversario della sua fondazione.

E’ stata di grande impatto visivo l’esposizione degli autoveicoli curata dagli organizzatori, che hanno così consentito al pubblico di osservare le auto da vicino e di ammirarne la classe ed il valore storico-collezionistico.

I primi modelli posti all’attenzione del pubblico sono stati dislocati nella zona adiacente alla strada che dal lungomare di Su Siccu porta al complesso dell’ Orange Marina Padel Club.

Ecco quindi apparire agli occhi dei visitatori una stupenda “Ford Gran Torino”, una meravigliosa Lancia Fulvia Coupe’ Rally del 1967, un’elegantissima Lancia 2000 del 1973 ed ancora una fiammante Citroen Mehari del 1976, una rarissima “Ferves Ranger” del 1967, un’impeccabile Lancia Fulvia Gt del 1968, un’introvabile Ford Escort Mk1 XL del 1971, alcuni esemplari di Fiat 500 tra cui una 500 D del 1963 e due esemplari di 500 L, rispettivamente del 1969 e 1970. Non sono mancate le bicilindriche Citroen, con modelli di Ami 6 ed Ami 8.

All’ingresso principale dell’Orange Marina Padel Club i visitatori hanno ammirato altre prestigiose autovetture come Siata 850 Spring del 1967, Maggiolone Cabrio Karmann del 1973, Lancia Fulvia Coupe’ del 1975, Mg Midget del 1975, Alfa Romeo Giulietta del 1980, Fiat Ritmo 85 del 1983, Alfa Romeo Spider del 1985, Citroen 2 cv Transat del 1984, Mercedes 190 E-201 del 1987, Citroen 2 Cv Special del 1990, Lotus Elan M 100 del 1992, Fiat Uno Fire del 1993, Mini Cooper del 1995, Mazda Mx 5 del 1998, Mercedes Slk Kompressor del 1998, Fiat Barchetta Riviera del 2001, Mercedes modello R 170 Slk 320 6 cilindri V6 3200 cc del 2002, Fiat Barchetta del 2003 e Mazda Mx 5 1.6 160.

Superato l’ingresso il pubblico ha potuto anche osservare uno stupendo modello di Fiat 500 R del 1973 in eccezionali condizioni ed una rara Austin Mini 1000 HLE del 1983, per raggiungere infine l’area prospiciente al “New Sunset Restaurant” dove gli organizzatori hanno allestito un’esposizione di grandissimo rilievo, altamente spettacolare, con al centro del prato l’elegantissima Lancia Aprilia Trasformabile Pininfarina del 1938 e la prestigiosa Rolls Royce Silver Shadow del 1969; a poca distanza sono stati schierati alcuni modelli iconici che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano ed internazionale come Lancia Artena del 1932, Lancia Augusta del 1934, Fiat 508 Balilla del 1936, Fiat 508 C “Topolino” del 1953, Fiat 1100 103 A del 1955, Triumph Tr 3 A del 1960, Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale del 1966, Jaguar E-Type del 1966, Lancia Flavia Coupe’ del 1966, Fiat 2300 S del 1968, Volkswagen Maggiolino del 1969, Alfa Romeo Montreal 2.7 del 1972, Citroen Ds 21 Pallas del 1972, Mp Lafer del 1974, Bmw 2002 t ii del 1974, Fiat Ritmo Cabrio Bertone S 8 del 1982 e Citroen 2 Cv Special del 1983.

Il numerosissimo pubblico, entusiasta, si è trattenuto a lungo nelle varie zone espositive, scattando foto e realizzando filmati alle autovetture esposte, interagendo altresì con i proprietari delle auto che hanno fornito dettagli, curiosità e particolari inediti sugli autoveicoli.

La manifestazione si è svolta in maniera impeccabile, con stile ed eleganza, in una atmosfera di grande cordialità, che ha visto la partecipazione di un pubblico di tutte le età, con interi gruppi familiari, ragazzi e numerosi bambini.

Il pranzo conviviale tenutosi nella stupenda cornice del “New Sunset Restaurant” ha fatto da preludio al ricordo di Mario T., uno dei componenti storici del “Gruppo Old Cars Friends”;

grande è stata l’emozione che ha coinvolto tutti i presenti, nel ricordare Mario, un grande appassionato di motorismo storico ed allo stesso tempo uomo generoso ed altruista che ha lasciato un ricordo indelebile nei cuori di tutti i suoi cari e di coloro che hanno avuto la possibilità di conoscerlo.

Durante lo svolgimento dell’evento, sono state diffuse sugli schermi le immagini dei momenti salienti della storia del “Gruppo Old Cars Frieds”, a cura di Paolo Pezzuoli, riguardanti le partecipazioni ad eventi prestigiosi come il Concorso di Eleganza tenutosi a Palazzo Doglio nel 2004, le numerose edizioni dell’evento di portata nazionale “Ruote nella Storia” e di tantissimi raduni dove spesso il “Gruppo Old Cars Friends” ha ricevuto attestazioni e riconoscimenti come gruppo “Piu’ Numeroso” e premi riguardanti le autovetture proposte.

La celebrazione del quindicesimo anniversario rimarrà sicuramente nella memoria collettiva dei Cagliaritani e non solo, per la classe ed eleganza che ha contraddistinto l’esposizione e per la straordinaria partecipazione di pubblico intervenuto all’evento.

Foto gentilmente concesse da Alessandro Musa e Riccardo Pintor.

Riprese video e post produzione a cura di Enzo Marra.