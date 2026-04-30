“Era un ragazzo che cercava di portare un pò di allegria suonando bene il sassofono”.

È accaduto pochi giorni fa lungo la passeggiata storica della città, a raccontare l’accaduto è una cittadina attraverso i social, che ha notato quanto successo a un artista di strada mentre si esibiva innanzi a un grosso store: “L’hanno invitato a levare le tende, che grande tristezza. In tutte le città turistiche gli artisti di strada vengono tollerati ed anzi invitati a ravvivare l’ambiente qui invece li facciamo sgomberare”.

Grande solidarietà per il giovane musicista: “gli artisti di strada vanno innanzitutto rispettati e accolti” si legge tra i tanti commenti.

C’è chi osserva e mette in evidenza il rovescio della medaglia: “Perché invece di prendersela con gli artisti di strada non pensano a risolvere il degrado che c’è all’inizio di via Roma sotto i portici, dove un gruppo di persone ci vive, sporca, beve, si ubriaca e non è certo un bel biglietto da visita per la città di Cagliari quando ci passano i turisti arrivati alla stazione. Ci vuole la volontà politica di farlo. A parte I turisti non è piacevole neanche per i cagliaritani quando ci passano davanti” spiega S.C.