Battuta d’arresto e campionato chiuso in anticipo per Leonardo Pavoletti. L’attaccante rossoblù ha subìto un’operazione al ginocchio sinistro. È la stessa società a renderlo noto: “L’operazione di cleaning articolare del nostro Leonardo Pavoletti è riuscita perfettamente”, scrive il Club rossoblù. “In bocca al lupo, Capitano”

L’intervento è stato effettuato presso la Clinica Villa Stuart di Roma dal professor Pier Paolo Mariani. Presente anche responsabile sanitario del Cagliari Marco Scorcu.

Adesso c’è attesa per il match contro il Bologna previsto domenica soprattutto dopo la vittoria con l’Atalanta di lunedì.