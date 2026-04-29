Il Presidente USA Donald Trump non è certo nuovo alle provocazioni, anche social. Ed è proprio attenersi i suoi profili che lancia una nuova, piccata, sfida nei confronti dell’Iran.

Il Tycoon ha infatti postato una sua foto prodotta con l’intelligenza artificiale vestito con abito scuro e occhiali da sole in mezzo alle macerie e con in mano una mitragliatrice. A corredo, un post in cui Trump dice l’Iran deve “darsi una regolata” e che “non sa come firmare un accordo non nucleare”. A conclusione, la frase in grassetto “Basta con il bravo ragazzo”. Un post che fa sicuramente discutere in un momento molto delicato dei negoziati con Teheran guidati da Mojtaba Khamenei che, come riportato da Reuters, legittima però le decisioni prese dai generali.