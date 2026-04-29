Manovale, giardiniere “mi sono sempre arrangiato nella mia vita, ma ultimamente non trovo niente da fare”. Una problematica comune a tanti, il lavoro che diventa un miraggio e la vita che si inasprisce: “Non percepisco nessuna tipologia di reddito, tantomeno entrata economica, se non quella sporadica da parte di amici e di effimera consistenza, per colmare la mancanza di beni di prima necessità”. La situazione si complica ulteriormente, l’uomo rischia di essere sfrattato.

“L’abitazione di residenza risulta essere di proprietà da parte di terzi e di imminente riappropriazione da parte degli stessi. Le utenze domestiche attuali non riescono ad essere onorate per la totale mancanza di fondi economici. A causa dello stato di indigenza, non riesco a far fronte alle primarie esigenze della vita quotidiana con notevole influenza sul proprio stato psico-fisico”.

Taccori ha chiesto aiuto anche agli uffici sociali del Comune, “al momento non mi hanno ancora fatto sapere niente. Io vorrei solo vivere con dignità, avere un lavoro, un pò di serenità”.