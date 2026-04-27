Cagliari-Atalante 3-2, Mendy è un dio poi arriva il tris di Borrelli con i miracoli di Caprile: ecco la salvezza.Incredibile doppietta in 9 minuti dell’attaccante all’esordio da titolare in serie A, poi due gol di Scamacca fanno soffrire i rossoblù. Dopo il gol del 3-2 una strenua difesa per 40 minuti con le grandissime parate del portiere incartano un altro anno di serie A per il Cagliari. Con otto punti di vantaggio sulla Cremonese e lo scontro diretto a favore a sole quattro giornate dalla fine. Stavolta sono stati tutti bravissimi, giocatori letteralmente trasformati. Da un grande Folorunsho a un Gaetano in versione monumentale, vero e proprio baluardo del centrocampo. E va sottolineato che Pisacane ha indovinato tutte le scelte, da quella di Mendy a quella di Borrielli. Purtroppo entrambi i goleador sono però dovuti uscire anzitempo per infortunio. Ora bisogna solo festeggiare, per òe scelte del futuro ci sarà tempo-