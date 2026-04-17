Inter-Cagliari 3-0, il catenaccio di Pisacane non serve a niente: Barella innesca la goleada, salvezza ancora in bilico.Segna anche il centrocampista di Cagliari, che si scusa ma poi esulta. Nel primo tempo iul bunker di Pisadog regge bene, ma come spesso accade si sfalda nella ripresa: al di là della forza degli avversari, il Cagliari continua a barricarsi dietro per non prenderle e quasi mai costruisce azioni da gol. Ancora bocciato il turco Kilicsoy, neanche un minuto in campo: la società non vuole riscattarlo? Ancora una volta dobbiamo sperare nei passi falsi di Cremonese e Lecce.

Una gara dai due volti, ne primo tempo gli interisti camminano e il Cagliari chiude bene gli spazi con una difesa cortissima. Nella ripresa i nerazzurri cambiano ,arcia e Thuram trova il vantaggio, complice una incerta uscita di Caprile. La partita prende un’altra piega e la superiorità della squadra destinata a vincere lo scudetto si vede tutta. Il Cagliari reagisce poco, Pisacane ,ette nela mischia prima Mendy, poi Zappa Deiola e nei minuti finali anche il Gallo Belotti, ma inutilmente. Barella raddoppia e Zielinsky trova anche il tris nel recupero con una staffilata sotto l’incrocio dei pali. Preoccupa la debolezza del Cagliari soprattutto in attacco, con una sola vittoria nelle ultime dieci partite.