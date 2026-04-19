Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, Bulgheroni sarebbe vicino all’ingresso nel capitale del Cagliari Calcio, andando ad affiancare l’attuale presidente Tommaso Giulini e il gruppo di investitori internazionali guidati da Prashant Gupta, che già detiene una quota significativa della società.

Un’operazione che sa di grande ritorno. Bulgheroni, infatti, non è nuovo al mondo dello sport: il suo nome è legato a doppio filo alla storia della Pallacanestro Varese, realtà simbolo del basket italiano, da cui si era allontanato ormai da anni. Ora, però, il richiamo dello sport – e soprattutto le opportunità legate al calcio moderno – sembrano aver riacceso l’interesse dell’imprenditore varesino.

Ma perché proprio Cagliari? La risposta potrebbe andare ben oltre il rettangolo verde. Sullo sfondo c’è infatti uno dei progetti più ambiziosi del club: la costruzione di un nuovo stadio da circa 30.000 posti. Un’infrastruttura destinata a diventare non solo la casa della squadra, ma anche un volano economico e immobiliare di grande portata. Ed è proprio qui che entra in gioco l’esperienza di Bulgheroni nel settore real estate. A fare da ponte tra mondi diversi, sport e finanza globale, c’è anche Bryan Colangelo, figura di spicco del management sportivo internazionale, già protagonista in NBA e ora coinvolto nella cordata americana interessata al club sardo.

Il Cagliari Calcio si prepara ad aprire le porte a un nuovo socio in società. E non si tratta di un nome qualunque: dietro le quinte del club rossoblù si muove infatti Edoardo Bulgheroni, figura di peso nel panorama imprenditoriale e sportivo italiano, pronto a fare il suo ritorno sulla scena con un’operazione che intreccia calcio, finanza e visione strategica.