Dovrà presentarsi il prossimo 6 maggio in Procura a Pavia Andrea Sempio, indagato dallo scorso marzo per il caso Garlasco. Questa convocazione arriva alla prossima conclusione del nuovo filone di indagini che ha visto coinvolto il 38enne. Stando a quanto emerso però il capo d’imputazione sarebbe cambiato in omicidio volontario e Sempio non più in concorso ma da solo.

L’interrogatorio, che si terrà di fronte Fabio Napoleone e i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stato fissato dopo quello saltato a maggio scorso e si presume verterà su tutti i punti fondamentali della nuova indagine, a partire dalla nota impronta 33 e la ricostruzione della scena del delitto in base ai nuovi elementi emersi in questi mesi sull’omicidio di Chiara Poggi.