I rossoblù sono reduci dalla batosta rimediata al Meazza contro l’Inter, squadra lanciatissima verso la conquista dello scudetto, mentre gli orobici arrivano in Sardegna dopo il pareggio in campionato ottenuto in trasferta con la Roma di Giampiero Gasperini ma sopratutto dalla cocente eliminazione in Coppa Italia patita lo scorso mercoledì per mano della Lazio .

L’ Atalanta potrebbe avere una reazione d’orgoglio e cercare il riscatto in Sardegna ai danni dei rossoblù, ma potrebbe anche risentire sia dal punto di vista fisico che mentale dell’impegno infrasettimanale in Coppa Italia.

A seguito dei risultati maturati nel fine settimana, che hanno visto tra l’altro la sconfitta della Cremonese a Napoli ed il pareggio del Lecce a Verona, il Cagliari mantiene un vantaggio di cinque punti sulla squadra allenata da Marco Giampaolo e di quattro sul Lecce di Eusebio Di Francesco.

Sarebbe estremamente importante conseguire un risultato positivo, per riprendere la marcia verso la conquista dei punti ancora necessari al raggiungimento della salvezza e sfruttare il turno casalingo .

C’e anche da auspicare una reazione d’ orgoglio dopo la pessima prova offerta al Meazza, sopratutto nel secondo tempo, per riprendere a fare punti in un momento decisivo della stagione.

Da valutare le scelte di formazione che Fabio Pisacane opererà questo pomeriggio; sia in difesa che a centrocampo ed in attacco; ma certamente, a prescindere dagli uomini che leggeranno lo spartito sul campo, sarà fondamentale l’atteggiamento del collettivo a partire dai primi minuti della della gara.

Sarà altrettanto decisiva la tenuta mentale della squadra che spesso e volentieri ha lasciato a desiderare, così come le scelte operate dal suo allenatore, sia in avvio che in corso di gara.

Sono 24 i convocati rossoblù tra cui non figura ancora una volta Mazzitelli, per l’infortunio muscolare rimediato contro la Cremonese, oltre a Pavoletti, ancora alle prese con il problema al ginocchio; tra i convocati in attacco figurano ancora una volta i giovanissimi Mendy e Trepy.

Fischio d’inizio alle ore 18,30 per una gara che si preannuncia difficile ed estremamente complicata.