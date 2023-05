Quartucciu, auto svaligiata a Le Vele: “Hanno rubato il mio pc pieno di dati sensibili”

Ladri scatenati nei parcheggi dei centri commerciali, e quello de Le Vele non fa eccezione. Valentina Congiu, giovane pedagogista, ieri è andata al centro commerciale: “Verso le 15 sono tornata alla macchina, lasciata in via Segré. Qualcuno ha spaccato il vetro e rubato il mio pc rosa, un Dell Inspiron che non ha un grosso valore ma che contiene tanti dati sensibili”. La Congiu ha raccontato del furto anche nei principali gruppi di Facebook di Cagliari e hinterland.

“Ho perso il lavoro di tanti anni, chiedo al ladro di restituirmi almeno tutti i documenti”.