Il nuovo waterfront non è certo deserto e tra le nuove panchine e la pista ciclabile c’è gente che passeggia, persone che si fermano e cittadini che iniziano a utilizzare gli spazi appena riqualificati.

Ma ora arriva la parte più interessante: capire se questa nuova passeggiata entrerà davvero nelle abitudini dei cagliaritani.

Oltre 6.400 metri quadrati sono stati ridisegnati con aree verdi, giochi per bambini, panchine, fontanelle e nuovi servizi. E proprio l’utilizzo quotidiano sarà il vero banco di prova dell’intervento.

Ci sono poi gli alberi, già al centro di alcune segnalazioni nelle scorse settimane: bisognerà vedere come stanno e come crescerà il nuovo verde.

E resta il tema della mobilità. La pista ciclabile è stata pensata per favorire gli spostamenti in bici, ma quanto è semplice raggiungere il waterfront con i mezzi pubblici? E chi arriva in macchina dove parcheggia?

Per ora la passeggiata è viva e frequentata. La vera prova, però, sarà capire se continuerà a esserlo anche quando passerà l’effetto novità.

Perché un waterfront non si misura solo da come appare appena inaugurato, ma da quanto riesce a diventare davvero un pezzo della vita quotidiana della città.