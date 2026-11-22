Cagliari, in via Castelli tra auto abbandonate e tossicodipendenti il degrado è di casa: potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, protestano i residenti.

Ennesima segnalazione, moto e auto cannibalizzate occupano spazi e ostruiscono il passaggio da anni e fanno da cornice al persistente ritrovo di persone senza e tossicodipendenti, “con conseguente situazione di degrado e potenziale pericolo per l’incolumità pubblica”. Macchine che stazionano come arredi urbani, uno scooter e una moto attaccati ad un palo, che ostacolano il regolare passaggio pedonale: sono tante, alcune anche smontate dei propri pezzi, ai quali si aggiungono “accumuli di immondizia e circa dieci bombole del gas abbandonate”.

I residenti chiedono “l’intervento delle istituzioni onde evitare un pericolo per le facciate e gli odori nauseabondi sia per le auto che sostano regolari nei parcheggi che per la salute degli abitanti che ci abitano” spiega F.V. a Casteddu Online.

La richiesta, insomma, è quella di un intervento tempestivo per verificare la situazione, rimuovere i mezzi abbandonati e mettere in sicurezza l’area, con particolare attenzione alla presenza delle bombole e degli altri materiali lasciati nel parcheggio.

I residenti chiedono dunque alle istituzioni di intervenire per restituire alla zona condizioni di maggiore sicurezza, igiene e vivibilità, evitando che una situazione di degrado ormai consolidata possa trasformarsi in un concreto pericolo per la collettività.