Capoterra, il saluto commosso a don Battista, l’eroe quando l’alluvione distrusse la città, punto di riferimento per tutti, che oggi ha celebrato la sua ultima messa a Frutti d’Oro: “Il legame costruito in oltre quarant’anni continuerà ad accompagnarci, al di là degli incarichi e dei cambiamenti”.

Un evento che ha segnato tutta la comunità, sinceramente grata alla figura del sacerdote che per 42 anni è stata la guida spirituale degli abitanti.

Tanti i messaggi per lui che dimostrano il forte legame che ha instaurato con fedeli e cittadini grazie al suo carisma.

Tra questi, uno dei più rappresentativi è quello della Confraternita di Sant’Efisio Su Loi: “Caro Battista, oggi ci ritroviamo qui con il cuore colmo di gratitudine e tanta commozione, per dirti grazie dopo oltre quarant’anni trascorsi insieme, durante i quali sei stato una guida e un punto di riferimento per la nostra comunità. Fin dal primo giorno hai scelto di vivere il tuo ministero con uno stile tutto tuo: libero, autentico, spontaneo, spesso fuori dagli schemi. Hai saputo parlare al cuore delle persone senza formalità, con la semplicità e la genuinità di chi sa entrare in relazione con tutti. Il tuo modo di essere, anticonformista e profondamente umano, ti ha permesso di avvicinare persone diverse e di conquistare l’affetto dell’intera comunità, anche di chi vive la parrocchia in maniera meno assidua. In questi quattro decenni sei stato un porto sicuro, una presenza generosa e amorevole, sempre pronta a tendere una mano, spesso in silenzio, senza tirarti indietro davanti alle difficoltà. Ti abbiamo trovato accanto a noi nella quotidianità, nei momenti di gioia e in quelli di dolore, soprattutto nelle prove più difficili della nostra storia.

Un posto speciale nel tuo cammino lo ha sempre avuto l’attenzione verso i giovani. Hai creduto in loro, nelle loro capacità, nei loro sogni e nel loro bisogno di sentirsi parte di qualcosa. Lo hai dimostrato concretamente attraverso la PGS Audax, l’Oratorio e la Comunità Giovanile, realtà alle quali hai dedicato energie, passione e presenza. Attraverso lo sport, l’amicizia, la condivisione e l’impegno educativo hai contribuito a far crescere intere generazioni, insegnando che la parrocchia può essere anche uno spazio di incontro, partecipazione, amicizia e vita. Hai saputo offrire ai ragazzi fiducia, opportunità e punti di riferimento, accompagnandoli nel loro percorso umano e cristiano. Nessuno di noi potrà mai dimenticare il tuo coraggio e la tua dedizione durante l’alluvione del 2008. Mentre l’acqua portava via case, ricordi, certezze e serenità, tu eri lì, in prima linea, instancabile, pronto a rimboccarti le maniche, ad aprire le porte della parrocchia e del tuo cuore, offrendo aiuto e sostegno a chi aveva perso tutto. In quei momenti hai incarnato il significato più autentico della fraternità: un uomo accanto agli altri uomini, un fratello capace di condividere la sofferenza e di restituire speranza. Ci lasci un’eredità preziosa, fatta di gesti, attenzioni e testimonianze concrete: l’esempio di una fede viva, di porte sempre aperte, di ascolto sincero, di vicinanza e di una carità capace di andare oltre ogni orario e ogni impegno. Oggi si conclude un capitolo importante del tuo cammino pastorale nella nostra comunità. Restano, però, tutto ciò che hai costruito, le persone che hai accompagnato, le esperienze che hai condiviso e i semi che hai piantato nel corso di questi anni. Il segno che hai lasciato nelle nostre vite e nella storia delle nostre lottizzazioni resterà indelebile. Ti auguriamo ogni bene per questo nuovo tratto di strada. Ovunque andrai, porterai con te il tuo modo speciale di essere, la tua ironia, la tua spontaneità e quel cuore grande che tanti hanno avuto la fortuna di conoscere. E vogliamo che tu sappia una cosa: per noi sarai sempre una persona di famiglia, uno di noi. Il legame costruito in oltre quarant’anni continuerà ad accompagnarci, al di là degli incarichi e dei cambiamenti.

Grazie, Battista, per quello che sei stato, per quello che hai fatto e per tutto quello che continuerai a rappresentare per noi.

Questa resterà sempre casa tua”.