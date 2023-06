Cagliari, denunciato giovane algerino: girava per la Marina con uno spray urticante proibito.

I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato ieri a Cagliari un quasi diciottenne algerino, già gravato da precedenti. I militari sono intervenuti nei pressi della stazione ferroviaria, dove un quindicenne di Assemini, che si trovava in città per fare un giro con gli amici, è stato avvicinato da tre giovani stranieri. Uno di loro è riuscito a portargli via il giubbotto, di una nota marca. Un giovane, corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, è stato poi individuato nel largo Carlo Felice, non troppo distante dal luogo degli eventi. Del giubbetto rubato però purtroppo non vi era traccia. Il giovane straniero è stato riconosciuto con certezza dalla vittima ed è stato trovato anche in possesso di uno spray urticante al peperoncino di genere proibito. Le ipotesi di reato sono quelle di rapina in concorso e di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. In assenza di flagranza non si è potuto procedere oltre.