Paga l’alloggio a Milano ma l’appartamento non esiste: studente truffato a Villacidro.

Dopo un’indagine intrapresa a seguito di una querela per truffa presentata da uno studente ventunenne, i Carabinieri di Villacidro hanno denunciato per truffa e riciclaggio un disoccupato ventiduenne catanese, censito nella banca dati delle forze dell’ordine per episodi analoghi. I due ragazzi sono entrati in contatto tramite Facebook, in quanto lo studente villacidrese stava svolgendo alcune ricerche per trovare un alloggio a Milano. Il giovane ha individuato un annuncio fasullo postato su “marketplace”. Entrato in contatto telefonico con l’autore dell’inserzione, questi lo ha indotto ad effettuare un bonifico da 600 euro, corrispondente a due mensilità previste per la caparra. Una volta incassato il denaro il truffatore è scomparso dal web e ha cessato di rispondere al telefono. Lo studente si è quindi rivolto ai carabinieri che sono riusciti a individuare l’autore dell’imbroglio.