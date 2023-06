Cagliari-Bari, biglietti sold out: sui social spuntano profili fake e bagarini spietati

È allarme bagarinaggio per i biglietti di Cagliari-Bari. Ieri i ticket sono esauriti in poco più di un’ora e sui social, in contemporanea all’avviso del sold out, sono comparso profili più o meno attendibili e bagarini spietati, che arrivano a chiedere anche sessanta euro per un solo ticket. C’è anche chi è più economico, ma non c’è assolutamente da fidarsi. I biglietti sono nominativi, cambiare nome e cognome è praticamente impossibile, per quanto piattaforme come TicketOne lo prevedano.

Io rischio di perdere soldi è comunque dietro l’angolo e, come viene raccomandato da tante persone e tifosi sugli stessi social, è molto meglio mettersi il cuore in pace e guardare il match alla tv.