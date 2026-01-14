Cagliari, abbattuto l’albero pericolante a causa del maltempo, viale Buon Cammino, a breve, nuovamente transitabile: infiniti disagi per gli automobilisti, molti hanno percorso il viale in contromano mettendo a rischio la sicurezza di tutti. L’assessora Luisa Giua: “L’albero era vincolato, nonostante fosse da abbattere abbiamo dovuto attendere l’autorizzazione della soprintendenza. In due giorni lavorativi abbiamo messo in sicurezza la zona. Ringrazio il servizio per l’efficenza e la soprintendenza per aver ottemperato rapidamente, mi scuso per il disagio abbiamo cercato di fare il prima possibile per seguire tutti i passaggi imposti dalla normativa”.

Fine delle automobili che, nonostante il divieto, transitavano in contromano, lato carcere, oppure si bloccavano ai giardini pubblici e facevano inversione, ostacolando ancor più la marcia di chi era in coda e in attesa di raggiungere la meta desiderata.

Sabato scorso a causa del forte vento di maestrale, l’albero ha subito ingenti danni: altri due giorni di allerta meteo sono seguiti e la necessità del Comune è stata quella di transennare la strada per evitare rischi ai cittadini.