E’ stato trovato morto in casa sua. Maurizio Cattina, storico edicolante con il chiosco proprio davanti al mercato di San Benedetto, conosciutissimo in quartiere e punto di riferimento di tutti i residenti della zona che oltre a comprare il giornale scambiavano con lui quattro chiacchiere tutti i giorni, è stato trovato senza vita dopo l’allarme scattato per la sua prolungata assenza.

A causa dei lavori che interessano il mercato, Maurizio aveva chiuso lo storico chiosco e avrebbe dovuto riaprire in un’altra postazione, sempre in zona, all’inizio di via Bacaredda. Ma dopo giorni in cui si aspettava inutilmente la riapertura dell’edicola, è scattato l’allarme. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri.

L’ipotesi al momento più accreditata è che si sia trattato di una morte naturale, forse un infarto, come fanno sapere i carabinieri. Ma i dubbi restano, e potrebbero essere chiariti da un’autopsia non ancora disposta. Maurizio, dopo la chiusura dell’edicola di via Tiziano, attendeva da circa un mese e mezzo l’allaccio della corrente elettrica per poter riaprire e ricominciare a lavorare.

