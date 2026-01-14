Proseguono incessantemente le ricerche della 41enne Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia lo scorso 8 gennaio.

Stando a quanto risulta dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza, la donna era entrata in casa ma non è stata vista uscirne.

In queste ore le ricerche di stanno concentrando nel lago di Bracciano, in cui sono impegnati i carabinieri del nucleo subacqueo. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio: al momento unico indagato è il marito 47enne della donna, che ha fornito da subito la sua versione dei fatti. L’uomo infatti, che ha allertato le forze dell’ordine sulla scomparsa della moglie, ha raccontato che la donna si era recata a lavoro ma non è più tornata.

Sotto esame i tabulati telefonici del cellulare della 41, sparito assieme ad altri effetti personali come bancomat e documenti.Stando a quanto emerso, la coppia- che ha un figlio di 10 anni- è in procinto di separarsi.