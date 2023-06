Andrea, giovane cameriere eroe di Cagliari: “Con poche mosse la cliente è tornata a respirare”

Legge quel termine che si ripete nei commenti sotto l’ articolo di Casteddu Online, “eroe”, ma non gli da molta importanza. “Ero lì, ho sentito le urla di aiuto e ho deciso di mettere in pratica ciò che avevo appreso”. Andrea Corti, 23 anni, è il giovane cameriere che ha salvato Stefania Scanu, la commessa 45enne che stava per morire soffocata per colpa di un pezzo di carne andato di traverso, due sere fa, nel ristorante pizzeria Il Porcile a Cagliari. Se è ancora viva lo deve alla prontezza di riflessi e anche alle capacità del giovane Andrea: “Era la prima volta che intervenivo per salvare davvero una persona, non era un’esercitazione. Avevo un po’ di paura, normalissimo, ma mi sono fatto subito coraggio”.

Poche ma chiare mosse di disostruzione, missione riuscita: “Quando è arrivata l’ambulanza del 118 la cliente stava già respirando da un po’ di minuti. Tutti dovrebbero conoscere la manovra di Heimlich, non solo chi lavora nella ristorazione”.